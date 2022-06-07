МОСКВА, 7 июн- ПРАЙМ. Акционеры Московской биржи в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении биржи. Фондовые индексы США снижаются в ожидании новостей мировых центробанков

Повторное годовое собрание акционеров Московской биржи состоялось 6 июня в форме заочного голосования.

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2021 год выросла на 11,6% по сравнению с 2020 годом и составила 28,1 миллиарда рублей. За 2020 год дивиденды Московской биржи составили 9,45 рубля на акцию, за 2019 год — 7,93 рубля на акцию, за 2018 год — 7,7 рубля на акцию.

"В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Данное решение основывается на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях Группы "Московская Биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика Московской биржи не меняется", — говорится в сообщении биржи.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

Акционерами Московской биржи являются более 496 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 63%.