МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс евро во вторник вечером незначительно поднимается к доллару в ожидании решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются в ожидании новостей мировых центробанков

По состоянию на 18.22 мск курс евро к доллару рос до 1,0699 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара, курс доллара к иене — до 132,47 иены с уровня закрытия в 131,87 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 102,36 пункта.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор, кроме решения по ставке, представит экономические прогнозы по еврозоне. Аналитики не ожидают, что ЕЦБ примет решение по повышению ставки на этой неделе.

И в то же время экономист Bank J Safra Sarasin Карстен Юниус (Karsten Junius), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что прогнозы, которые представит регулятор на июньском заседании, будут указывать на достижение экономических условий, необходимых для сворачивания стимулирующих мер и начала повышения ставок.

Важным событием для валютного рынка на этой неделе также станет публикация данных об инфляции в США, которая, согласно прогнозам, в годовом выражении осталась по итогам мая на уровне апреля в 8,3%.