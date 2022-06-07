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https://1prime.ru/Financial_market/20220607/837109646.html
Рубль слегка ослабел во вторник на фоне валютных послаблений
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Рубль слегка ослабел во вторник на фоне валютных послаблений: доллар поднялся до 61,2 рубля, евро — до 65,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 07.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рубль слегка ослабел во вторник на фоне валютных послаблений: доллар поднялся до 61,2 рубля, евро — до 65,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 18 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 50 копеек, до 65,60 рубля.
Ранее во вторник Минфин РФ сообщил, что Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках.