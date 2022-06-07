МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рубль слегка ослабел во вторник на фоне валютных послаблений: доллар поднялся до 61,2 рубля, евро — до 65,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций повысился на 0,41%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 18 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 50 копеек, до 65,60 рубля.

Ранее во вторник Минфин РФ сообщил, что Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках.