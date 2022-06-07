МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером растет на фоне снижения доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов. Рубль слегка ослабел во вторник на фоне валютных послаблений

По состоянию на 19.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,65 доллара, или на 0,58%, до 1854,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,64% — до 22,233 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижалась до 2,979% с уровня предыдущего закрытия в 3,038%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Также инвесторы прибывают в ожидании заседаний крупных центробанков. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии. При этом спрос на золото растет в свете рисков стагфляции.

"Недавний всплеск инфляции в Европе и США говорит о том, что спрос на драгоценные металлы может сохраняться еще некоторое время", — приводит агентство Блумберг слова менеджера по развитию бизнеса и отраслевым исследованиям Gold Corporation Александра Камерона (Alexander Cameron).

Также позитивное влияние на котировки золота оказывает ослабление доллара, индекс которого во вторник вечером (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 102,36 пункта.