МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером вернулись к снижению после очередного роста в течение дня, инвесторы пытаются оценить перспективы вокруг спроса и предложения после решения ОПЕК+ по добыче, а также ослабления карантина в Китае, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 2,7%

По состоянию на 20.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,1%, до 119,39 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 118,02 доллара. При этом в течение дня цены на нефть неоднократно меняли динамику, так, например, ранее вечером нефть обеих марок дорожала примерно на 1%.

Во вторник инвесторы пытаются оценить факторы, влияющие на спрос и предложение этого вида сырья. Так, к опасениям об увеличении спроса на "черное золото" ведут ослабление карантина в Китае и начало летнего сезона автомобильных поездок. При этом на рынках сохраняются опасения по поводу восстановления глобальной экономики на фоне рисков стагфляции.

Кроме того, неопределенность на рынки вносят итоги заседания ОПЕК+. Альянс принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч, но трейдеры не уверены, что альянсу удастся достичь поставленного показателя.

Также инвесторы обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза (STEO) управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго несколько повысило прогноз добычи нефти в стране в 2022 и 2023 году. Прогноз спроса на нефть в мире на текущий год был сохранен, на следующий — немного понижен.