МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером растет в свете сохранения спроса на драгоценный металл как на актив-убежище, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 3,7 доллара, или на 0,2%, до 1855,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43% — до 22,082 доллара за унцию.

В среду вечером рост стоимости золота поддерживает увеличивающийся спрос на надежные активы на фоне опасений по поводу грядущих изменений в международной валютной системе, растущей инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики и ситуации вокруг Украины. Так, золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности.

"Геополитическая ситуация стала гораздо более нестабильной, и мы не знаем, как долго эта ситуация будет сохраняться", — приводит агентство Блумберг слова главы глобального отдела центральных банков в WGC Шаокая Фан (Shaokai Fan).

"Что произошло, так это то, что золото доказало свои свойства безопасной гавани во время этой ситуации", — добавил он.