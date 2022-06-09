МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне общемирового пессимизма, свидетельствуют данные торгов. Песков: наиболее вероятная модель развития России - "островизация"

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,49% — до 3247,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 2055,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,23%, до 21964 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,31% — до 28327,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,95%, до 7053,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,29%, до 2618,66 пункта.

Инвесторы в Азии оценивают внешнеэкономическую среду и находятся в ожидании решения по монетарной политике Европейского центробанка, а также статданных по инфляции в США. Опасения рынков по поводу ужесточения денежно-кредитной политики не утихают, поскольку многие центробанки принимают решение повысить учетную ставку.

Кроме того, аналитики полагают, что годовая инфляция в США в мае осталась на уровне предыдущего месяца в 8,3%, а в месячном выражении ускорилась до 0,7% с 0,3% в апреле. Высокая инфляция подогреет опасения трейдеров вокруг дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США.