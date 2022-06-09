МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно в минусе — инвесторы предпочитают не рисковать перед серией заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Китай наращивает объемы внешней торговли

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,76% — до 3238,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,81%, до 2045,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 21869,05 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,03% — до 2625,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,42%, до 7019,7 пункта, а японский Nikkei 225 поднялся на символические 0,04% — до 28246,53 пункта.

Позднее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) откроет череду заседаний мировых центробанков. На следующей неделе решение по ставкам примут ФРС США, Банк Англии и Банк Японии.

Рынки ожидают, что регуляторы будут придерживаться "ястребиной" политики в условиях высокой инфляции во всем мире. При этом экономика, по мнению аналитиков, еще не достаточно устойчива, чтобы выдержать агрессивное повышение ставок. На этом фоне аппетит к риску на рынках снижается.

"Восстановление экономики остается хрупким. Оно подвержено рискам из-за геополитической ситуации, перебоев в цепочках поставок и сдержанной фискальной поддержки", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).