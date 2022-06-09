МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются перед заседанием Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились в ожидании решений ЕЦБ

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,51% — до 7555,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6435,67 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 14373,98 пункта.

Европейские инвесторы в четверг находятся в ожидании решения Европейского центробанка по монетарной политике. Хотя большинство аналитиков полагает, что регулятор сохранит учетную ставку на нулевом уровне, существуют опасения ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, считают, что регулятор по итогам заседания объявит дату окончания программы выкупа облигаций на фоне инфляционных опасений.