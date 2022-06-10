МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу надавит на рубль, однако о кардинальной смене тренда в сторону его ослабления речи пока не идет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Курс рубля уверенно растет на дорогой нефти

Банк России в пятницу на фоне значительного замедления инфляции и укрепления рубля может снизить ключевую ставку до 9-9,5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. Таким образом, ставка вернется на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций против России.

РУБЛЬ ОЩУТИТ ДАВЛЕНИЕ

Позитивным итогом последних недель является снижение волатильности курса рубля, что стало возможным, как в связи с корректировкой валютных ограничений со стороны ЦБ (прежде всего, связанных с платежами за товары и услуги), так и благодаря действиям правительства по расшивке узких мест в логистике юга и востока России, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Эксперт перечислил новые факторы, которые влияют на курс рубля

"Однако сейчас мы наблюдаем затухание позитивного импульса: потребители вновь становятся осторожнее, перезапуск производств на новой компонентной базе откладывается (хотя уже и не за горами), спрос на кредит крайне низок. Тем временем, нынешний курс, судя по комментариям промышленников, делает экспорт отдельных групп товаров нерентабельным. Значительное – более сильное, чем ожидается в нынешнюю пятницу – смягчение денежно-кредитной политики может позитивно повлиять на внутренний спрос, повысить спрос на импорт и подтолкнуть вверх курс доллара к рублю", — допускает он.

Реакция рубля может быть негативной (он ослабеет) в том случае, если ЦБ снизит ключевую ставку до 9-9,5%, либо до 10%, но с возможностью ее дальнейшего снижения на последующих заседаниях, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Само по себе снижение ключевой ставки в условиях существующих ограничений на движение капитала слабо влияет на курс рубля, однако вкупе с другими факторами – например, сокращением продажи валютной выручки экспортерами из-за новых санкций и как следствие сокращением предложения валюты на рынке – рубль может прекратить укрепляться, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Глава ЦБ часто повторяет фразу о том, что регулятор не таргетирует обменные курсы рубля, а основной целью является снижение волатильности внутреннего валютного рынка, отмечает эксперт.

"При этом ЦБ постоянно смягчает требования к экспортерам и ограничения в части валютных платежей. С одной стороны, это выглядит частью нормализации монетарной политики, поскольку ограничительные меры являются антикризисным инструментом, а с другой – приводят к постепенному ослабеванию рубля", — добавляет Евстифеев, рассуждая о направленности действий регулятора.

НО НЕ КАРДИНАЛЬНО…

Влияние ставки на курс по-прежнему минимально из-за ограничений на трансграничные потоки, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест". Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

"Помимо снятия запрета на операции нерезидентов (продажа активов РФ и конвертация в валюту) действенных мер по сдерживанию роста рубля сейчас нет, но нерезидентов выпускать с российского рынка пока никто не планирует. Вербальные интервенции от ЦБ мы вряд ли услышим – регулятор никогда не обсуждает курс рубля, а смотрит на его волатильность в контексте финансовой стабильности", — добавляет он.

Курс рубля сейчас в первую очередь является производной от торгового баланса, потоков экспортной выручки и объемов импорта, считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"Фактор изменения ключевой ставки отчасти уже заложен в рынок, так что при снижении ставки в рамках консенсуса курс рубля к доллару вряд ли как-то отреагирует", — резюмировал он.