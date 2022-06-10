Фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58% — до 3257,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2068,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,34%, до 21796,9 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 1,49% — до 27823 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,22%, до 6933,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,47%, до 2586,98 пункта.
Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых бирж США заметным снижением, чему способствовали ожидания статданных по инфляции в Америке. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в мае выросли на 8,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее.
Кроме того, рыночные настроения ухудшились из-за возобновления ограничений в Пекине и Шанхае в связи с появлением новых случаев заболевания COVID-19. Согласно СМИ, во многих районах Пекина закрываются развлекательные заведения, а в Шанхае большинство граждан подвергаются массовому тестированию на коронавирус для предотвращения новой вспышки.
Ранее в пятницу были обнародованы данные по инфляции в Китае, которая в мае в годовом выражении осталась на уровне апреля в 2,1%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%. Аналитики полагали, что годовой показатель составит 2,2%, а месячный — минус 0,3%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220610/837136516.html