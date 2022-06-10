МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на решениях ЕЦБ

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58% — до 3257,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2068,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,34%, до 21796,9 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 1,49% — до 27823 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,22%, до 6933,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,47%, до 2586,98 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых бирж США заметным снижением, чему способствовали ожидания статданных по инфляции в Америке. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в мае выросли на 8,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Кроме того, рыночные настроения ухудшились из-за возобновления ограничений в Пекине и Шанхае в связи с появлением новых случаев заболевания COVID-19. Согласно СМИ, во многих районах Пекина закрываются развлекательные заведения, а в Шанхае большинство граждан подвергаются массовому тестированию на коронавирус для предотвращения новой вспышки.

Ранее в пятницу были обнародованы данные по инфляции в Китае, которая в мае в годовом выражении осталась на уровне апреля в 2,1%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%. Аналитики полагали, что годовой показатель составит 2,2%, а месячный — минус 0,3%.