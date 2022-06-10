МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Московская биржа понизила уровень листинга фонда FXRB компании FinEx и находится в контакте с ней по вариантам возможного возобновления торгов другими фондами компании, сообщила пресс-служба биржи. Центробанк напомнил о рисках при покупке иностранных бумаг

Управляющая компания FinEx, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), в начале июня объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB. Согласно материалам FinEx, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в пятницу заявила журналистам, что Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx.

"Мы понизили уровень листинга фонда FXRB, по которому возможно дальнейшее исключение из списка. По остальным фондам Московская биржа находится в постоянном контакте с командой FinEx о вариантах возможного возобновления торгов", — сообщила Мосбиржа.