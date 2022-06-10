МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет на сохранении спроса на металл как на актив-убежище на фоне ускоряющейся инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,7 доллара, или на 1,06%, до 1872,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% — до 21,927 доллара за унцию.

Стоимость золота поддерживается за счет высокой инфляции в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. При этом аналитики ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный — ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%. Традиционно драгметалл выступает в качестве хедж-фонда при высоких потребительских ценах.

"Ценовые действия стали еще более интригующими, и это потому, что, с одной стороны, золото выступает как инфляционный хедж, но в то же время главным знаменателем является индекс доллара. Более высокая инфляция означает более ястребиную монетарную политику ФРС, и именно на это обращают внимание трейдеры драгоценных металлов", — сказал агентству Market Watch аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam).