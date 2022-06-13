МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник падают более чем на 2% после публикации данных по инфляции в США, которые усилили опасения относительно возможной рецессии экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,77% — до 30834 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,88%, до 11498,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 2,24%, до 3811,5 пункта.
Давление на котировки оказывают опасения относительно дальнейшего экономического развития. В пятницу минтруда США опубликовало данные по инфляции в стране, согласно которым рост потребительских цен в мае неожиданно ускорился до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года.
Теперь рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет действовать еще более ястребино. Однако очень жесткая монетарная политика может неблагоприятно отразиться на экономике и вызвать рецессию. На этом фоне такие рисковые активы как акции теряют привлекательность.