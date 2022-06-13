МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник падают более чем на 2% после публикации данных по инфляции в США, которые усилили опасения относительно возможной рецессии экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы падают на два процента на опасениях за экономику

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,77% — до 30834 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,88%, до 11498,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 2,24%, до 3811,5 пункта.

Давление на котировки оказывают опасения относительно дальнейшего экономического развития. В пятницу минтруда США опубликовало данные по инфляции в стране, согласно которым рост потребительских цен в мае неожиданно ускорился до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года.

Теперь рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет действовать еще более ястребино. Однако очень жесткая монетарная политика может неблагоприятно отразиться на экономике и вызвать рецессию. На этом фоне такие рисковые активы как акции теряют привлекательность.