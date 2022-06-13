МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы падают в понедельник более чем на 2%, а Nasdaq обновил минимум с ноября 2020 года на росте опасений относительно дальнейшего развития экономики в условиях рекордно высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит падают на два процента на фоне данных по инфляции США

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,99%, до 30766,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,06%, до 10990,85 пункта. Ниже 11 тысяч пунктов показатель опустился впервые с ноября 2020 года. Индекс широкого рынка S&P 500 падал на 2,68%, до 3796,03 пункта.

В пятницу митруда США опубликовало данные, согласно которым инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%, что является рекордом с 1981 года. Такое ускорение темпов роста потребительских цен стало неожиданным для рынков, так как Федеральная резервная система (ФРС) США уже два раза повышала ставку, чтобы обуздать инфляцию. Аналитики прогнозировали сохранение инфляции на уровне апреля.

Теперь инвесторы полагают, что ФРС будет действовать еще более агрессивно, что на фоне ряда факторов может спровоцировать рецессию экономики. Заседание регулятора пройдет позднее на этой неделе. Решение по ставке ФРС огласит в среду, 15 июня.

"Настроения резко изменились, поскольку участники рынка осознали, что у нас нарастает продовольственный кризис… выход Китая из карантина может занять несколько месяцев… и рецессия сейчас весьма вероятна, поскольку это единственный способ убить спрос и инфляцию", — отметил глава отдела стратегии Saxo Bank Питер Гарнри (Peter Garnry), чье мнение приводит агентство MarketWatch.