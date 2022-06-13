МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цены промышленных металлов захватила глобальная распродажа на рынках, котировки в понедельник снижаются в среднем на 4%, а лидером падения оказался палладий, который в ходе торгов подешевел до минимума с мая 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Иена упала до рекордно низкого за последние 24 года уровня

По состоянию на 17.39 мск фьючерсы на палладий дешевели на 5,17%, до 1808,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1801,75 доллара, что является минимумом с мая 2020 года.

В то же время фьючерсы на никель теряли 5,13% своей стоимости, опускаясь до 25907 доллара, на олово — на 4%, до 35265 доллара за унцию. Алюминий дешевел на 2,86%, до 2616 доллара за тройскую унцию.

В понедельник на мировых рынках наблюдается распродажа. Биржи АТР закрылись падением на 1-3%, европейские биржи падают примерно на 2,5%, американские — на 3%. Нефть дешевеет почти на 2%, а драгметаллы на 2,5-4%.

Инвесторы по всему миру опасаются рецессии экономики после того, как минтруда США сообщило о рекордно высокой инфляции в стране. По итогам мая рост потребительских цен ускорился до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года. Теперь рынки ожидают решения Федрезерва США по ставке, которое будет принято уже в среду. Вероятно, регулятору придется действовать более агрессивно, чтобы сдержать инфляцию, а это чревато рецессией экономики.