МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером снижается на фоне усилившихся опасений о распространении коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Промышленные металлы дешевеют на четыре процента на фоне общей распродажи

По состоянию на 17.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 44,9 доллара, или на 2,39%, до 1830,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 3,96% — до 21,06 доллара за унцию.

В понедельник вечером на рынке драгметалла наблюдается отрицательная динамика на фоне опасений за возможное уменьшение спроса в Китае из-за распространения коронавируса. Власти страны уже начинали отменять коронавирусные ограничения на передвижение, но число заболевших вновь начало расти, что может привести к возвращению мер.

Также к отрицательной динамике золота приводит рост доходности гособлигаций США (US Treasuries), которая увеличивается до 3,301% с уровня предыдущего закрытия в 3,157%.

Кроме того, поддерживает снижение цены укрепляющийся доллар. Индекс доллара растет на 0,72%, до 104,9 пункта. В случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.