МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером снижается на фоне усилившихся опасений о распространении коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера

Промышленные металлы дешевеют на четыре процента на фоне общей распродажи

По состоянию на 17.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 44,9 доллара, или на 2,39%, до 1830,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 3,96% — до 21,06 доллара за унцию.

В понедельник вечером на рынке драгметалла наблюдается отрицательная динамика на фоне опасений за возможное уменьшение спроса в Китае из-за распространения коронавируса. Власти страны уже начинали отменять коронавирусные ограничения на передвижение, но число заболевших вновь начало расти, что может привести к возвращению мер.

Также к отрицательной динамике золота приводит рост доходности гособлигаций США (US Treasuries), которая увеличивается до 3,301% с уровня предыдущего закрытия в 3,157%.

Кроме того, поддерживает снижение цены укрепляющийся доллар. Индекс доллара растет на 0,72%, до 104,9 пункта. В случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.