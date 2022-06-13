МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания. Фондовые биржи США упали на два процента на опасениях вокруг рецессии

Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Кроме того, под запрет попало оказание услуг физическим и юридическим лицам из России с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.

"В целях соблюдения данных санкций клиенты IBKR, которые являются гражданами России и Белоруссии или проживают в этих странах, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС", — пишет в сообщении IBKR.

Уточняется, что ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня в понедельник.

В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers. При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался. В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group.

Interactive Brokers — американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом. Ранее IBKR пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.