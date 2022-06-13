МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскочил в понедельник вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне коронавирусных опасений

По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0515 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,89 иены со 134,42 иены. Индекс доллара увеличивался на 0,85%, до 105,03 пункта. Выше этой отметки показатель поднялся впервые с декабря 2002 года.

Доллар укрепляется в понедельник на фоне волны распродаж, которая нахлынула на мировые рынки рисковых активов. После публикации данных об очередном рекорде инфляции в США инвесторы стали опасаться рецессии.

Годовая инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года. Причем такой показатель стал для рынков неожиданным, ведь аналитики прогнозировали сохранение темпов роста потребительских цен на уровне апреля в 8,3%. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США уже давно борется с инфляцией. В частности, процентная ставка повышалась уже дважды.

Очередное решение по ней регулятор примет в среду на этой неделе. Инвесторы опасаются, что в свете рекордной инфляции регулятор может действовать более агрессивно, что может повергнуть экономику в рецессию. По данным CME Group, 68,7% аналитиков ожидают повышение ставки на 50 базисных пунктов, остальные полагают, что ФРС может поднять ставку сразу на 75 базисных пунктов.

"Движение на 75 базисных пунктов определенно станет сюрпризом для тех, кто придерживается ожиданий в 50 базисных пунктов. Это поднимет индекс еще выше", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика по мировым рынкам Jefferies Бреда Бехтеля (Brad Bechtel).