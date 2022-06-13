МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги в понедельник на уровне предыдущего торгового дня, чуть выше 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись в минусе, стоили 882,1 доллара за тысячу кубов (-2,4% к расчетной цене пятницы — 903,8 доллара), что стало минимумом торгов. Затем цены немного замедлили темпы снижения и даже переходили к небольшому росту. В течение дня держались в коридоре 882-922 доллара (в среднем —0,2%). Последние фьючерсы продавались за 903,3 доллара.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

В четверг 9 июня наблюдался скачок на 16%, цены выросли до 1017,9 доллара, но в тот же день скорректировались почти до 950 долларов, а в пятницу вернулись к снижению.