МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (май) 10 6 (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -1,3% -1,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель) 7% 6,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) -65,5 тыс -19,7 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель) 83 тыс 177 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (апрель) 3,7% 3,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,8% 0,9% (факт)
10:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) -36,5 -31
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь) -34,3 -27,5
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -1,8% -2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь) 29,5  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,4% 0,6%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,5% 0,8%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апрель) 2,5% 1,6%
17:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Элизабет МакКол    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,845 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 03.06.2022) 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020 1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин) — див-д 2021
  RUB Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 /только ап/ (ГОСА — 02.06.2022) 3,33 (9м2020) + 4,56 (фин) (ао), 0,11 (9м2020) + 0,22 (фин) (ап) — див-д 2020 0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2021
  RUB Газпром нефть — СД (программа утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа в 2021, перспективные планы на 2022-2024)    
  RUB Мосэнерго — СД (о закупочной политике компании)    