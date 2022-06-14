События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 июня
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (май)
|10
|6 (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-1,3%
|-1,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель)
|7%
|6,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)
|-65,5 тыс
|-19,7 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель)
|83 тыс
|177 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (апрель)
|3,7%
|3,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,8%
|0,9% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь)
|-36,5
|-31
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)
|-34,3
|-27,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-1,8%
|-2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь)
|29,5
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,4%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,5%
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апрель)
|2,5%
|1,6%
|17:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Элизабет МакКол
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,845 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 03.06.2022)
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020
|1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 /только ап/ (ГОСА — 02.06.2022)
|3,33 (9м2020) + 4,56 (фин) (ао), 0,11 (9м2020) + 0,22 (фин) (ап) — див-д 2020
|0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2021
|RUB
|Газпром нефть — СД (программа утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа в 2021, перспективные планы на 2022-2024)
|RUB
|Мосэнерго — СД (о закупочной политике компании)
https://1prime.ru/Financial_market/20220614/837157683.html