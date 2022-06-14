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https://1prime.ru/Financial_market/20220614/837158158.html
Российский рынок акций снижается в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,23% по индексу Мосбиржи и на 1,7% по РТС, следует из данных торговой площадки. К 10.18 мск индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 14.06.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,23% по индексу Мосбиржи и на 1,7% по РТС, следует из данных торговой площадки.
К 10.18 мск индекс Мосбиржи опускается на 0,23%, до 2280,32 пункта, долларовый индекс РТС теряет 1,74%, до 1246,8 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 85 копеек — до 57,65 рубля, курс евро снижается на 15 копеек, до 59,95 рубля.