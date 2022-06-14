МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,23% по индексу Мосбиржи и на 1,7% по РТС, следует из данных торговой площадки. Рубль растет к евро в начале торгов вторника

К 10.18 мск индекс Мосбиржи опускается на 0,23%, до 2280,32 пункта, долларовый индекс РТС теряет 1,74%, до 1246,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 85 копеек — до 57,65 рубля, курс евро снижается на 15 копеек, до 59,95 рубля.