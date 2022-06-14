МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника разнонаправленно за счет ряда факторов, среди которых снижение индексов Уолл-стрит, опасения по экономическому росту и ожидания по поводу ситуации с коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе приблизились к 1000 долларов за тысячу кубов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,02%, до 3288,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 2089,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — менее чем на 0,01%, до 21067,99 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,46%, до 2492,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,55%, до 6686 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,32%, до 26629,86 пункта.

В целом трейдеры были больше склонны к осторожности после падения фондовых индексов США. В понедельник биржи Уолл-стрит снизились на 2,8-4,7% на фоне ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы США. Эксперты прогнозируют, что ставка может быть повышена сразу на 75 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в мае и на 25 базисных пунктов в марте.

Инвесторы также обеспокоены перспективами восстановления мировой экономики на фоне высокой инфляции, которая побуждает мировые ЦБ ужесточать монетарную политику.

"Хотя и нет сомнения в том, что инфляция сейчас представляет собой серьезную проблему для США, слишком резкое торможение может привести к тому, что экономика собьется с пути", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик JP Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).

Рынки также следят за ситуацией в Китае. Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, при этом в понедельник власти города начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов.