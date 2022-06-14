МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник умеренно растут после падения бирж в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 15.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,12% — до 30564 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 11351,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3760,75 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские фондовые биржи откроются коррекционным ростом после сильного падения в понедельник, когда Dow Jones по итогам торгов потерял 2,8%, NASDAQ просел на 4,7%, а S&P 500 — на 3,9%.

Опасения трейдеров были вызваны последними данными по инфляции в США, которая неожиданно ускорилась по итогам мая. Дальнейшее ускорение темпов роста потребительских цен может отразиться в более жестких мерах Федрезерва по сдерживанию инфляции. Итоги двухдневного заседания американского регулятора будут опубликованы в эту среду.

"Вчера американский рынок попал на "медвежью" территорию, и его основные индексы упали к давно забытым минимумам. Основным поводом для беспокойства инвесторов является то, как резко Федрезерв планирует бороться с ускоряющейся инфляцией", — считает аналитик брокера Hargreaves Lansdown Софи Ланд-Йейтс (Sophie Lund-Yates), чьи слова цитирует агентство Market Watch.