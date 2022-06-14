МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером слабо снижается к евро и при этом укрепляется к иене в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил неделю падением до 56,8 рубля

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару растёт до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 134,78 иены со 134,40 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,31%, до 105,4 пункта.

Итоги двухдневного заседания ФРС США будут опубликованы в среду. Кроме решения о величине учётной ставки регулятор также представит свои прогнозы основных экономических показателе США на текущий год.

Изначально аналитики предполагали повышение ставки на 50 базисных пунктов. Однако, по данным CME Group, теперь большинство ожидает повышение сразу на 75 базисных пунктов. Такое изменение связано с последними данными об инфляции в США, которая продолжила ускоряться в мае.

Инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти (James Athey), которого цитирует агентство Блумберг, считает, что, если ФРС не поднимет ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов на ближайшем заседании, это может создать "голубиный шок", что усложнит их задачу в будущем.