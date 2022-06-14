МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в основном снижаются после открытия во вторник на опасениях дальнейшего ускорения инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился на 0,19%

По состоянию на 18.51 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,37%, до 30405,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3745,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,34%, до 10846,41 пункта.

В пятницу минтруд страны опубликовал данные, согласно которым инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%, и это рекорд с 1981 года.

Так, столь серьезное ускорение темпов роста потребительских цен привело к волнениям на рынках на тему дальнейших действий ФРС. Инвесторы полагают, что подобная статистика может спровоцировать ФРС на ведение еще более "жестокой" политики, которая, в свою очередь, может стать причиной рецессии в экономике.

"Глобальные рынки… демонстрируют, что им не нравится то, в каком положении сейчас находится мировая экономика", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс региональный глава исследовательского отдела Азиатско-Тихоокеанского региона ING Роберт Карнелл (Robert Carnell).