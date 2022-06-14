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https://1prime.ru/Financial_market/20220614/837166584.html
Курс рубля умеренно повысился на фоне дорогой нефти
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Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 14.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 20 копеек, до 56,60 рубля, евро — на 95 копеек, до 59,15 рубля.
Стоимость нефти колеблется около максимумов с начала марта и прибавляет вечером 1%, достигая 123,5 доллара за баррель.