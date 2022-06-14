МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Байден нашел повод для оптимизма в США на фоне роста цен

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 20 копеек, до 56,60 рубля, евро — на 95 копеек, до 59,15 рубля.

Стоимость нефти колеблется около максимумов с начала марта и прибавляет вечером 1%, достигая 123,5 доллара за баррель.