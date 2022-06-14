МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника снижением в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США в основном снижаются на опасениях роста инфляции

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, до 7187,46 пункта, французский CAC 40 — на 1,2%, до 5949,84 пункта, немецкий DAX — на 0,91%, до 13304,39 пункта.

В среду будут опубликованы итоги заседания Федрезерва вместе с прогнозами основных экономический показателей США на текущий год. Также в среду ожидается пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла.

Изначально аналитики предполагали повышение учётной ставки на 50 базисных пунктов. Однако, по данным CME Group, теперь большинство ожидает повышение сразу на 75 базисных пунктов. Такое изменение связано с последними данными об инфляции в США, которая продолжила ускоряться в мае.

Трейдеры ожидают, что резкое ужесточение курса монетарной политики негативно отразится на перспективах глобальной экономики.