МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии вторника выросли на 15% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые индексы Европы упали в ожидании решений ФРС США

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе — на уровне 900,6 доллара за тысячу кубометров, что на 0,5% ниже расчетной цены понедельника (905,5 доллара). В первой половине дня цены незначительно повышались, а к 13.00 мск на новости об ограничении поставок по газопроводу "Северный поток" ускоряли темпы роста почти до 10%, приближаясь к отметке в 1000 долларов.

Компания "Газпром" сообщила ранее во вторник, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.

К 16.30 мск, после сообщения об отдаляющихся сроках возобновления деятельности одного из крупнейших заводов сжижения природного газа США, Freeport LNG, стоимость газа подскакивала почти на 20%, до 1086,1 доллара за тысячу кубометров, что стало максимумом торгов. Завод заявил, что будет закрыт после взрыва на предприятии 8 июня минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Завод обеспечивает около 20% сжижения газа в США.

Затем до самого закрытия котировки держались выше по крайней мере 1020 долларов за тысячу кубометров. Последние фьючерсы продавались за 1041,5 доллара (+15%).