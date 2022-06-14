МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером продолжает снижаться на росте доходности госбондов США и уже теряет более 1%, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК

По состоянию на 20.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 19 долларов, или на 1,06%, до 1812,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,38% — до 20,962 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций поднимается до 3,446% с уровня предыдущего закрытия в 3,371%. Американские гособлигации составляют альтернативу "надёжных" инвестиций по сравнению с золотом, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Кроме того, в случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает. А курс американской валюты к некоторым другим мировым основным, включая иену, сейчас растёт. По крайней мере индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,2%, до 105,29 пункта.