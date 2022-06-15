МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром растет на 1% на статданных по объему промышленного производства в крупнейшем ее импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов. Цена золота остается стабильной на ожиданиях итогов заседания ФРС США

По состоянию на 8.25 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1% — до 4,1777 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,68% — до 9230,5 доллара, алюминия — на 2,21%, до 2570 долларов, цинка — на 0,47%, до 3596,5 доллара.

На рынке меди в среду наблюдается положительная динамика, чему способствовали данные по объему промпроизводства в Китае. Так, показатель в мае в годовом выражение вырос на 0,7% при прогнозе снижения на 0,7%.