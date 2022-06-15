МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды демонстрирует рост на 0,48% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Курс рубля переходит к росту в начале торгов среды

К 10.04 мск индекс Мосбиржи увеличивается на 0,48%, до 2300,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1282,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет в то же время 10 копеек, достигая 56,50 рубля, курс евро снижается на 30 копеек, до 58,85 рубля.