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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837171707.html
Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов в начале торгов среды
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды демонстрирует рост на 0,48% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. К 10.04 мск индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 15.06.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, российский рынок акций, торги
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды демонстрирует рост на 0,48% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
К 10.04 мск индекс Мосбиржи увеличивается на 0,48%, до 2300,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1282,23 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" теряет в то же время 10 копеек, достигая 56,50 рубля, курс евро снижается на 30 копеек, до 58,85 рубля.