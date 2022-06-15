МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики на статистике из Китая и в ожидании новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3305,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2098,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 1,14%, до 21308,21 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,83% — до 2447,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27%, до 6601 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,14%, до 26326,16 пункта.

Китайские индексы получили поддержку от внутренней макростатистики. Объем промышленного производства в стране в мае вырос в месячном выражении на 0,7%, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,7%. Розничные продажи в Китае снизились на 6,7% к апрелю, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 7,1%.

Позже в среду рынки ждут объявления итогов очередного заседания ФРС США. Аналитики ожидают, что регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5-1,75% годовых. Решение ФРС может стать для трейдеров подсказкой по дальнейшим действиям других крупных центробанков. На четверг запланировано заседание Банка Англии, а на пятницу — Банка Японии.