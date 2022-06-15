МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду днем немного снижается против доллара и евро в отсутствие сильных сигналов, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях макростатистики и решений ФРС США

Слабое сползание рынка нефти и словесные интервенции оказывают психологическое давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.30 мск повышался на 31 копейку, до 56,91 рубля, евро — на 19 копеек, до 59,34 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке в среду отмечается незначительное сползание курса рубля к доллару и евро в рамках консолидации. В отсутствие сильных сигналов и потоков на покупки или продажу валюты участники рынка занимают преимущественно выжидательные позиции.

При этом рынок нефти после выхода к максимумам с марта – выше 125 долларов за баррель сорта Brent – притормозил в росте и отошел в район 120 долларов.

Инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, агентство сообщило, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в апреле по сравнению с мартом на 77 миллионов баррелей, в том числе в странах ОЭСР — на 42,5 миллиона.

Кроме того, сдерживающее влияние на рубль оказывают словесные интервенции. Так, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики. Рубль, который чрезмерно укрепился, и он создаёт проблемы и для экспортеров, и для импортеров, полагает министр.

В итоге доллар повышается к рублю на 0,6%, евро – на 0,2%. Рублевая цена нефти составляет около 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рынок продолжает дрейфовать в условиях избытка валютной ликвидности и трудностей с ее размещением, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Круг валют из числа стран G10 на локальном рынке, доступный для диверсификации валютных остатков, сузился с начала текущей недели – после приостановки Мосбиржей торговли швейцарским франком. В итоге основным сценарием диверсификации рисков остается выбор в пользу азиатской группы валют. Вторая по популярности опция (как минимум, на уровне обсуждений) – валюты стран Ближнего Востока", — добавляет он, рассуждая о перспективах курса рубля.

Хотя рублевые активы в последние три месяца достаточно сдержанно реагируют на сигналы с внешних площадок, их обвальное падение в случае резкого повышения учетной ставки ФРС способно ударить и по ценам на сырье, негативно сказавшись и на курсе рубля, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Решение комитета по открытым рынкам ФРС по ставке будет опубликовано вечером в среду.

"К тому же ослабление сырьевого спроса будет вызвано самим замедлением роста экономики из-за необходимости более быстрого ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией, что является актуальным для ключевых потребителей сырья. Если же реакция мировых рынков на заседание ФРС будет не сильно негативной, доллар может остаться в диапазоне текущей недели 55,60–58,40 рубля", — добавляет он.