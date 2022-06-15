С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Приход профессиональных игроков и институциональных инвесторов на рынок облигаций для небольших компаний позволит стабилизировать рынок и снизить риски, считает директор по развитию сектора роста Московской биржи Дмитрий Таскин. Мосбиржа приостановит торги швейцарским франком

"За последнее время произошли существенные изменения, в том числе в регулировании, появились новые инструменты привлечения финансирования, биржевые инструменты, в первую очередь биржевые облигации, когда регистрация происходит на бирже и эмитенту не нужно обращаться за регистрацией выпусков в Центральный банк. Таким образом, процесс выхода на биржу становится существенно короче и эффективнее для эмитентов", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы рассчитываем, что инструмент поручительства от "Корпорации МСП" наконец заработает, потому что это поможет и будет способствовать привлечению на рынок средств институциональных инвесторов", — добавил он. По его словам, если речь идет об относительно небольших компаниях — субъектах малого и среднего бизнеса, то средний объем размещения облигаций на бирже относительно небольшой — порядка 250 миллионов рублей.

"Понятно, что на таком объеме пенсионные фонды, страховые компании вообще не смотрят на эти размещения, потому что им не интересно, а основной спрос приходится на розничных инвесторов, которые подвластны конъюнктуре. Поэтому мы видим распродажи, причем распродажи, продиктованные не всегда фундаментальными аспектами. Поэтому, конечно, приход на рынок профессиональных игроков, институциональных инвесторов позволит стабилизировать рынок в целом", — отметил он.

"Если на рынок придут управляющие компании, если будут создаваться биржевые фонды, то это, конечно, существенным образом позволит снизить риски конечных инвесторов, потому что инвестор будет иметь дело не с единичной историей, а с целым диверсифицированным портфелем, аллоцированным на сегмент высокодоходных облигаций. Таким образом, мы существенным образом снизим риски конечных инвесторов и создадим предпосылки, чтобы увеличить потенциальный спрос", — сказал он.

"Поэтому обращаюсь к представителям компаний, потенциальным эмитентам — сейчас за счет инструментов поддержки, которые вам доступны в рамках реализации положений нацпроекта, фондовый рынок доступен для вас", — заключил Таскин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.