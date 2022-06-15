МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют более 10%, торгуясь выше 1150 долларов за тысячу кубометров, после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускоряли рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов. Затем они держались в коридоре 1053-1097 долларов. Но к 16.00 мск котировки начали снова стремительно расти и к 16.15 мск превысили отметку в 1150 долларов (+10,5%).

"Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.