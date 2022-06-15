МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток" и прибавляют уже более 15%, торгуясь выше 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 12 мая, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе резко поднялись выше 1150 долларов

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем держались в коридоре 1053-1097 долларов. К 16.00 мск котировки снова начали стремительно расти и к 16.52 мск превысили отметку 1200 долларов. Максимум торгов пока составляет 1212,6 доллара (+16,2%).

"Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.