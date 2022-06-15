2022-06-15T18:16:00+03:00

2022-06-15T18:22:05+03:00

2022-06-15T18:16:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837180890.html

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов впервые с 27 апреля

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 27 АПРЕЛЯ ПРЕВЫШАЮТ $1300 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, РАСТУТ ПОЧТИ НА 25% — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2022

энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, газ

https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629750.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629750.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629749.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629749.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629737.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629737.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60