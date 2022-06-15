Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов впервые с 27 апреля
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 27 АПРЕЛЯ ПРЕВЫШАЮТ $1300 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, РАСТУТ ПОЧТИ НА 25% — ICE
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837180890.html
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ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 27 АПРЕЛЯ ПРЕВЫШАЮТ $1300 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, РАСТУТ ПОЧТИ НА 25% — ICE
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837180890.html
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