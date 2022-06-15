МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается по отношению к иене на данных американской статистики, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов впервые с 27 апреля

По состоянию на 18.03 мск курс доллара к иене снижается до 134,62 иены со 135,47 иены; курс евро к доллару — до 1,0410 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0414 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,19%, до 105,32 пункта.

Минторг США сообщил ранее в среду, что объем розничных продаж в стране в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.

Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Предполагается, что регулятор повысит учётную ставку на 50 базисных пунктов.

Однако участники торгов также оценивают возможность повышения сразу на 75 пунктов. И аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагает, что такой "ястребиный" сюрприз может стать причиной очередного шока для рисковых активов.