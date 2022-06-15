МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут сразу после открытия торгов в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов впервые с 27 апреля

По состоянию на 18.30 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,42%, до 30493,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3763,5 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивается на 1,43%, до 10984,36 пункта.

Трейдеры ожидают итогов заседания ФРС. Предполагается, что регулятор повысит учётную ставку на 50 базисных пунктов, однако участники торгов также оценивают возможность повышения сразу на 75 базисных пунктов.

Кроме того, Федрезерв также опубликует свои экономические прогнозы, затем пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

"Председателю ФРС, однако, придется выступить на сегодняшней пресс-конференции с чем-то, что поможет восстановить доверие к ФРС в борьбе с инфляцией. Откровенно говоря, неуправляемое поведение рынков облигаций подразумевает отсутствие доверия в этом вопросе", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare).

При этом макростатистика не оправдала ожидания аналитиков. Объем розничных продаж в США в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, хотя прогнозировался рост показателя на 0,2%.