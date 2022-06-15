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2022-06-15T19:17:52+03:00
2022-06-15T19:17:52+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837181650.html
Рубль в среду немного потерял к доллару и евро
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 15.06.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 36 копеек, до 56,96 рубля, евро — на 65 копеек, до 59,8 рубля.