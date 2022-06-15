МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций повысился на 1,28% на позитивном внешнем фоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 36 копеек, до 56,96 рубля, евро — на 65 копеек, до 59,8 рубля.