МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером растет, рынки ждут повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги выше 1270 долларов

По состоянию на 19.35 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,05 доллара, или на 0,61%, до 1824,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 2,81% — до 21,543 доллара за унцию.

В среду инвесторы пребывают в ожидании итогов заседания ФРС США. Аналитики ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. А любое изменение в монетарной политике США влияет на глобальный финансовый рынок, неотъемлемой частью которого давно стало и золото.

"Будет интересно услышать, как Пауэлл оценит перспективы ставки. Если он будет звучать очень по-ястребиному и поднимет перспективу более значительного повышения — вопреки его предыдущим высказываниям — мы считаем, что прибыль, которую потенциально может получить золото, будет ограничена, или что цена на золото может продолжить свое падение", — приводит мнение стратегов Commerzbank агентство MarketWatch.