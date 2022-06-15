МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды значительным ростом в преддверии выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут на ожиданиях итогов заседания ФРС

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,2%, до 7273,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 6030,13 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 13485,29 пункта.

По данным СME Group, большинство аналитиков склоняются к тому, что ФРС США примет решение о повышении базовой ставки сразу на 75 базисных пунктов – впервые с ноября 1994 года.

"Повышение на 75 базисных пунктов определенно будет. Вы не хотите, чтобы инфляция была "встроена" в экономику, и потом иметь дело с ее вторичными последствиями, так что необходимо как можно раньше сделать большой шаг", — заявил агентству Блумберг управляющий портфелем компании Tribeca Investment Partners Джун Бей Лю (Jun Bei Liu).

Вместе с этим аналитик отметил, что это решение в большей степени уже было учтено на рынке.