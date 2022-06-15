МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды значительным ростом в преддверии выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,2%, до 7273,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 6030,13 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 13485,29 пункта.
По данным СME Group, большинство аналитиков склоняются к тому, что ФРС США примет решение о повышении базовой ставки сразу на 75 базисных пунктов – впервые с ноября 1994 года.
"Повышение на 75 базисных пунктов определенно будет. Вы не хотите, чтобы инфляция была "встроена" в экономику, и потом иметь дело с ее вторичными последствиями, так что необходимо как можно раньше сделать большой шаг", — заявил агентству Блумберг управляющий портфелем компании Tribeca Investment Partners Джун Бей Лю (Jun Bei Liu).
Вместе с этим аналитик отметил, что это решение в большей степени уже было учтено на рынке.