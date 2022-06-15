МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена на золото увеличивается в среду вечером почти на 1,5%, темпы роста ускорились после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы выросли более чем на один процент на ожиданиях решений ФРС США

По состоянию на 21.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 26 долларов, или на 0,61%, до 1840,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 4,04% — до 21,795 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,51%, а серебро – на 2,76%.

ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5-1,75% годовых. Решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

Следующее заседание ФРС США пройдет 26-27 июля.