МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена на золото увеличивается в среду вечером почти на 1,5%, темпы роста ускорились после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 26 долларов, или на 0,61%, до 1840,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 4,04% — до 21,795 доллара за унцию.
До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,51%, а серебро – на 2,76%.
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5-1,75% годовых. Решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.