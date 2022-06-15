МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько ускорил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота ускорила рост почти до 1,5% после заседания ФРС США

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.51 мск уменьшалась на 102 базисных пункта – до 3,381% с уровня прошлого закрытия в 3,483%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,414%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 18 базисных пунктов — до 3,414% против уровня закрытия в 3,432%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,411%.

ФРС США по итогам июньского заседания впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание Федрезерва пройдет 26-27 июля.