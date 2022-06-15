МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько ускорил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.51 мск уменьшалась на 102 базисных пункта – до 3,381% с уровня прошлого закрытия в 3,483%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,414%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 18 базисных пунктов — до 3,414% против уровня закрытия в 3,432%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,411%.
ФРС США по итогам июньского заседания впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание Федрезерва пройдет 26-27 июля.