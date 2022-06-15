МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро перешел к снижению после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота ускорила рост почти до 1,5% после заседания ФРС США

По состоянию на 21.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0422 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0414 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 134,2 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 135,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 105,03 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,0402 доллара, доллар дешевел к иене до 134,36 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,09%.

ФРС США по итогам июньского заседания впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание Федрезерва пройдет 26-27 июля.