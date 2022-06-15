МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы усилили рост после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара перешел к снижению к евро на фоне итогов заседания ФРС США

По состоянию на 21.55 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,04% — до 30680,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 2,39%, до 11077,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 3778,47 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,71%, Nasdaq — на 1,89%, S&P 500 — на 1,13%.

ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5-1,75% годовых. Решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

Следующее заседание ФРС США пройдет 26-27 июля.