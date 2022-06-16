МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов четверга впервые с начала апреля превышают 1500 долларов за тысячу кубометров, темпы роста достигали 16%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: французская Engie отметила снижение поставок российского газа в среду

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне 1334,9 доллара за тысячу кубометров, что на 6,2% выше расчетной цены вторника (1256,5 доллара). К середине дня цены ускорили рост и подскакивали на 17%, превышая отметку в 1500 долларов. Пока максимум торгов составляет 1519 долларов за тысячу кубов.