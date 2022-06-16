С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк допускает размещение собственных облигаций во второй половине 2022 года, следит за окнами возможностей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Банк России выступил за плавающий курс рубля

"В текущей ситуации это очень сложно, но мы активно следим за окнами возможностей. Мы надеемся, что во второй половине года будет достигнута стабилизация, и как только откроется окно возможностей, конечно, мы будем размещаться", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.