МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в четверг вечером, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 21,5 доллара, или на 1,18%, до 1840,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,34%, до 21,707 доллара за унцию.

В четверг золото дорожает после опубликованных днем ранее итогов заседания ФРС США. ФРС в среду ожидаемо повысила учётную ставку — до 1,5-1,75% годовых, а рост сразу на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. Также глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что не исключает повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов и на следующем заседании.

Кроме того, регулятор повысил прогноз инфляции до 5,2% по итогам года с 4,3% в марте. Традиционно золото служит для инвесторов инфляционным хеджем, поэтому ожидания высокой инфляции позитивны для его котировок. По итогам мая годовая инфляция в США составляла рекордные с 1981 года 8,6%.

Также позитивно влияет на рост стоимости золота ослабление доллара.